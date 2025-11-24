Фигурант дела об убийстве в BetBoom в Сысерти осужден на 11 лет колонии

Свердловский областной суд назначил фигуранту уголовного дела об убийстве в букмекерской конторе BetBoom в Сысерти (Свердловская область) Эдуарду Викулову 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Его судили по пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст. 116 УК РФ (побои). В связи с истечением срока давности привлечения к ответственности он освобожден от наказания по двум последним статьям.

Суд установил, что 1 апреля 2023 года на ул. Коммуны знакомый Викулова, Кирилл Стародуб, по малозначительному поводу поссорился с 39-летним потерпевшим по фамилии Ферре. Свидетелями перепалки стали друзья потерпевшего по фамилиям Хачатрян и Оруджян. Почувствовав себя оскорбленным, Стародуб предложил 11 знакомым, включая Викулова, убить оппонента. Вечером 2 апреля они пригласили Ферре с тремя друзьями в букмекерскую контору BetBoom и избили их бильярдными киями, шарами и кулером для воды. В итоге Хачатрян получил травмы и скончался на месте, остальным были причинены травмы различной степени тяжести. Следствие выяснило, что Викулов ударил Хачатряна ногами по голове не менее 12 раз, нанес не менее восьми ударов руками и один раз ногой по туловищу.

В марте Свердловский областной суд вынес приговор восьми соучастникам обвиняемого. Андрей Казанцев, Иман Мамедов, Станислав Новоселов, Дмитрий Осадчий, Рамиль Садыков, Владислав Старков, Кирилл Стародуб и Александр Султанов получили от 1,5 лет до 14 лет лишения свободы. Казанцев успел отбыть срок в СИЗО. Еще один подсудимый — Сердар Реджепов — ушел на СВО. Производство по его делу приостановлено. Материалы в отношении неустановленного соучастника выделены в отдельное производство.

Ирина Пичурина