Ярославль передаст области центры социального обслуживания

Муниципалитет Ярославля рассматривает передачу нескольких социальных учреждений в собственность Ярославской области. Проект решения об этом внесла мэрия.

Фото: Алла Чижова

Планируется передать шесть комплексных районных центров социального обслуживания населения, а также Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий. Процесс связан с региональным законом, который вступит в силу 1 января 2026 года. Он предполагает передачу полномочий в сфере социальной помощи органам исполнительной власти Ярославской области.

Финансирование передаваемых учреждений осуществлялось за счет средств областного бюджета.

Антон Голицын