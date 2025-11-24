Александр Бречалов: Удмуртия не так стремительно падает по объемам ввода жилья

Удмуртия не так «стремительно падает» по объемам ввода жилья и выполняет план, сообщил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании 24 ноября. По нежилым объектам, добавил он, «все неплохо».

«С каждым годом объектов меньше не становится. Качество планирования и контроля повышается. Мы разговаривали с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, зампредседателя правительств РФ.— “Ъ-Удмуртия”) 18 ноября. Он попросил поблагодарить строительный блок»,— сказал господин Бречалов.

Глава региона добавил, что по большому объему ремонта и стройки республика идет в графиках: «Конечно, есть сдвижки вправо, но они все в силу объективных причин». Он призвал правительство совершенствовать работу по проектному управлению.

Напомним, более 1 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии за январь—сентябрь. Из этого объема 540 тыс. «квадратов» пришлись на частные дома, 500 тыс. — на многоквартирные. До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,16 млн кв. м, что «немного меньше», чем годом ранее. Тогда ввод жилья в республике составил 1,4 млн «квадратов». Следовательно, год к году спад составит около 17%.