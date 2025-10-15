Ввод жилья в эксплуатацию в Удмуртии может снизиться на 17% по итогам года

Более 1 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии за январь—сентябрь. Из этого объема 540 тыс. «квадратов» пришлись на частные дома, 500 тыс. — на многоквартирные. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Динамика текущего года подтверждает устойчивость рынка. Если мы видим некоторую коррекцию в сегменте индивидуального жилья, то объемы строительства многоквартирных домов остаются стабильно высокими и полностью соответствуют планам»,— рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

До конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,16 млн кв. м, что «немного меньше», чем годом ранее. Напомним, тогда ввод жилья в республике составил 1,4 млн «квадратов». Следовательно, год к году спад составит около 17%.

Сейчас в республике 68 девелоперов возводят 130 многоквартирных домов. По словам господина Баранова, 67% квартир в новостройках, которые сдадут до конца года, уже проданы. Показатель на 8 п. п. выше, чем в среднем по РФ. Все строящиеся в республике многоквартирные дома будут сданы не позднее 2030 года.