В Большесельском округе сгорел многоквартирный дом

В Ярославской области 23 ноября произошел пожар, который уничтожил многоквартирный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Инцидент случился в деревне Старое Варегово Большесельского округа. Загорелся жилой дом на улице Мира, 26. Сигнал о происшествии поступил в 02:13. На место прибыли 11 пожарных на 4 единицах техники. Ликвидация пожара была объявлена в 15:21.

В результате пожара здание дома площадью 250 кв. м было уничтожено. Травмы получил один человек. Причины возгорания выясняются.

Антон Голицын