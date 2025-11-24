Cessna совершила жесткую посадку под Омском из-за самовыключения двигателя

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование инцидента с самолетом Cessna в Омской области в июле 2025 года. «Авиационное происшествие с самолетом Cessna (RA-2373G) произошло при выполнении вынужденной посадки, обусловленной самовыключением двигателя, наиболее вероятно, вследствие обледенения карбюратора»,— говорится в отчете МАК.

Как писал «Ъ-Сибирь», 5 июля при выполнении полета в районе посадочной площадки «Поповка» (Азовский район) Cessna совершила жесткую посадку вне ВПП и перевернулась через нос, упав вверх колесами.

51-летний пилот — единственный, кто находился на борту — не пострадал, воздушное судно, которое сошло с конвейера в 1979 году, получило серьезные повреждения.

Илья Николаев