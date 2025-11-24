В Челябинске продают торговый комплекс на улице Труда за 835 млн рублей

На улице Труда в Челябинске выставили на продажу торговый комплекс, где расположен гипермаркет «Лента». Объект оценили в 835 млн руб. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Помещения в трехэтажном здании общей площадью 9,9 тыс. кв. м полностью сданы в аренду. В объявлении указано, что бизнес имеет 14% годовых доходности. Якорными арендаторами являются гипермаркет «Лента», магазин одежды «СИН», салон цветoв «Жaрден», несколько aптeк и зоомaгазин «Cами с уcaми». Всего в комплексе, открытом в 2004 году, функционирует более 60 точек. Парковка рассчитана на 320 машиномест.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», гипермаркет «Лента» открылся на улице Труда в середине ноября. Долгие годы здесь работал магазин челябинской торговой сети «Молния» под брендом Spar (ООО «Молл»). В июне этого года «Лента» купила ООО «Молл». Сделка включала пять гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов у дома, а также три распределительных центра, обеспечивающих снабжение сети.

