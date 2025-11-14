«Лента» открыла пять гипермаркетов на месте магазинов Spar в Челябинской области

Группа «Лента» завершила реформатирование пяти гипермаркетов в Челябинской области, где ранее располагались магазины под брендом Spar (местная торговая сеть «Молния»), сообщает пресс-служба компании.

Четыре точки открылись в Челябинске, еще одна — в Миассе. В обновленных магазинах работают сотрудники челябинской сети (ООО «Молл»). Бонусы, ранее накопленные клиентами при покупках в Spar, автоматически переводятся на карту лояльности «Ленты».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, группа «Лента» заключила соглашение о приобретении компании ООО «Молл» в июне 2025 года. Сделка включает пять гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три распределительных центра, обеспечивающих снабжение сети. Стоимость договора не раскрывается.

Виталина Ярховска