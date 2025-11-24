На Урале задержали ОПГ, которая отправляла граждан на СВО ради хищения выплат

В Челябинской и Свердловской областях полиция и ФСБ пресекли деятельность этнической организованной группы, занимавшейся хищением выплат участникам специальной военной операции (СВО), рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Следствие установило, что участники группы создали криминальный бизнес, направленный на поиск кандидатов для военной службы и их отправку в зону СВО. Это делалось ради хищения единовременных выплат участников спецоперации, а также выплат для родственников военнослужащих в случае их ранения или гибели.

Арестованы семь человек — они помещены под стражу. В их домах проведены обыски, в ходе которых были изъяты три автомобиля, около 60 сотовых телефонов, банковские и SIM-карты, а также другие доказательства. Расследование продолжается.

Ранее в Свердловской области городской суд Асбеста назначил семь лет колонии неоднократно судимой местной жительнице Ларисе Четыркиной за хищение свыше 1,8 млн руб. у матери участника СВО. Суд установил, что она сказала ей, что может помочь установить связь с ее сыном в зоне СВО, убедив перечислять деньги якобы за свои услуги и на лекарства.

Ирина Пичурина