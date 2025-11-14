Жительницу Асбеста отправили в колонию за хищение денег у матери участника СВО

В Свердловской области городской суд Асбеста назначил семь лет колонии неоднократно судимой местной жительнице Ларисе Четыркиной за хищение свыше 1,8 млн руб. у матери участника специальной военной операции (СВО), сообщили в областной прокуратуре. Ее судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что с декабря 2024 года по март 2025 года Четыркина обманывала мать бойца. Она сказала ей, что может помочь узнать местонахождение ее сына в зоне СВО и установить с ним связь — за это она потребовала 300 тыс. руб. Позже она сфабриковала документы — справки, рецепты на лекарства, билеты на самолет и другие. Осужденная убедила потерпевшую в необходимости приобретения дорогих лекарств для сына, на что получила свыше 1,5 млн руб.

Лариса Четыркина частично признала вину. На ее имущество наложен арест. Суд также обязал ее возместить ущерб в более 1,8 млн руб., а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.

Напомним, осужденная в ходе доверительной беседы с матерью бойца СВО узнала, что ее сын не выходит на связь с ноября 2024 года.

Ирина Пичурина