Россияне вместо походов в кофейни стали чаще покупать кофе в автоматах

В январе—октябре 2025 года число покупок россиян в кофейнях сократилось на 7,3%, в то время как в точках самообслуживания с кофейными аппаратами этот показатель, напротив, вырос на 9%. Это следует из исследования оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и сети точек самообслуживания «Точка черного».

За десять месяцев оборот кофеен по всей России вырос на 10% за счет увеличения среднего чека на 14,4%, до 412 руб. Падение трафика в кофейнях наблюдается второй год подряд — это касается всего общепита в целом, подтверждает директор по развитию сети Cofix Екатерина Панова. По ее словам, основная причина — снижение покупательной способности населения.

Кроме того, серьезную конкуренцию классическим кофейням создает ритейл, активно развивающий кофе-пойнты внутри магазинов и открывающий собственные заведения, уточнила госпожа Панова. По подсчетам «Платформа ОФД» и «Точки черного», в январе—октябре 2025 года в категории кофеен самообслуживания число чеков увеличилось на 9%, а оборот вырос лишь на 7% из-за более сдержанного роста среднего чека — на 4,9%, до 107 руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Спрос перетекает в стаканчик».