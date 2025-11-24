ЦИАН: у арендаторов стали чаще запрашивать депозит

В ноябре в крупных городах России в среднем только в 3% объявлений о долгосрочной сдаче жилья в аренду собственники не требовали депозита. В прошлом году этот показатель составлял 5%, следует из исследования ЦИАН (есть у «Ъ»). Три года назад депозит запрашивали 32% владельцев жилья, пять лет назад — 48%.

В Москве сейчас не требуют внесения депозита 2% собственников, в Санкт-Петербурге — 1%, уточнили в ЦИАН. В некоторых городах тренд не такой выраженный. Например, в Новосибирске и Тюмени не запрашивают депозит 23% и 11% владельцев соответственно. В ЦИАН такие показатели объясняют высокой конкуренцией на рынке долгосрочной аренды из-за ограниченного предложения.

Средний размер депозита при аренде жилья за последние пять лет заметно вырос — в ноябре он достигал 67% от месячного платежа. Три года назад он составлял 50% месячного, пять лет назад — 37%, подсчитали в ЦИАН. В Москве и Санкт-Петербурге владельцы квартир в среднем требуют депозит в размере 97% от ставки аренды, что больше на 2 и 4 процентных пункта год к году соответственно.

Подробности — в материале «Ъ» «Доверие по предоплате».