Доверие по предоплате

В крупных российских городах только 3% владельцев квартир не требуют депозита при долгосрочной сдаче жилья в аренду. Три года назад этот показатель составлял 32%, пять лет назад — 48%. Собственники жилья увеличили и средний размер депозита: по данным на ноябрь 2025 года, арендатору необходимо внести 67% от ставки аренды, в то время как пять лет назад он составлял 37% от месячного платежа. Эксперты связывают это с ростом расходов на ремонт, который владельцы квартир зачастую вынуждены делать после того, как арендаторы съезжают.

В ноябре 2025 года в крупных российских городах в среднем лишь в 3% объявлений о долгосрочной сдаче жилья в аренду собственники не требуют депозита, в прошлом году этот показатель составлял 5%, следует из исследования ЦИАН. Это заметно отличается от показателей последних пяти лет: по данным аналитиков, три года назад депозит запрашивали 32% владельцев жилья, пять лет назад — 48%.

В Москве не требуют внесения депозита 2% собственников, в Санкт-Петербурге — 1%, уточняют в ЦИАН. В некоторых городах тренд не такой выраженный. Например, в Новосибирске и Тюмени не запрашивают депозит 23% и 11% владельцев соответственно.

Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская объясняет показатели высокой конкуренцией на рынке долгосрочной аренды в связи с ограниченным предложением недвижимости. По ее словам, в таких условиях собственники предъявляют более жесткие требования к арендаторам.

Ранее владельцы жилья были вынуждены отказываться от депозитов, чтобы привлечь арендаторов, особенно во время пандемии, отмечает руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова.

Кроме того, добавляет госпожа Бобровская, расходы на ремонт после того, как арендаторы съезжают, в последнее время значительно выросли. Так, по итогам января—сентября 2025 года средняя стоимость материалов для отделки квартир в Москве увеличилась на 6,2% год к году, до 10,06 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге этот показатель год к году вырос на 7,2%, до 10,89 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Infoline.

Средний размер депозита при аренде жилья за последние пять лет заметно увеличился — по данным на ноябрь 2025 года, он составил 67% от месячного платежа, заметно не изменившись год к году, однако три года назад он составлял 50% месячного, пять лет назад — 37%, подсчитали в ЦИАН. В Москве и Санкт-Петербурге владельцы квартир в среднем требуют депозит в размере 97% от ставки аренды, что больше на 2 и 4 процентных пункта год к году соответственно, следует из данных ЦИАН.

Елена Бобровская считает, что рост стоимости депозита в ближайшее время продолжится. Однако, отмечает Мария Жукова, иногда собственники позволяют разделить сумму депозита на два взноса: половина выплачивается при подписании договора, остальное — через месяц вместе с очередным платежом.

Партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев отмечает, что размер депозита корректируют собственники в том числе элитного жилья. По его словам, запрос крупного депозита связан с необходимостью защиты имущества собственника от риска ущерба: депозит не всегда может покрыть стоимость повреждений. В том случае, если высокобюджетная квартира обладает эксклюзивными характеристиками, страховой депозит может составлять сумму платежа за полтора-два месяца.

Впрочем, новые требования собственников квартир не сказываются на падении спроса со стороны потенциальных арендаторов, подчеркивает Елена Бобровская.

По итогам трех кварталов 2025 года экспозиция на рынке долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках сократилась на 21,5% год к году, следует из данных «Яндекс Аренды». В этих условиях выросла ставка аренды таких квартир: за январь—сентябрь 2025 года этот показатель в российских городах-миллионниках достиг 38 тыс. руб., что на 11% больше год к году, по подсчетам аналитиков.

