«Владимир Зеленский остается, несмотря на скандал»

В Женеве обсуждают план Трампа. Делегации Украины, США и Европы пытаются найти компромисс по ряду пунктов документа, которые не устраивают Киев и его европейских союзников. Ранее Владимир Зеленский в обращении к нации предупредил об угрозе потерять ключевого партнера — Америку. Белый дом требует от Банковой подписать подготовленный ранее мирный план до 27 ноября. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Зеленский, несмотря на серьезные проблемы, сохранит власть.

Нынешняя рабочая неделя могла стать крайне болезненной для Владимира Зеленского, однако, похоже, он имеет шанс выйти из очень сложной для себя ситуации и даже, возможно, без серьезных потерь. Хотя, конечно, сейчас время такое, что ничего утверждать нельзя. Слишком быстро все меняется. Пару дней назад президент Украины записал обращение к народу, где явно прослеживалась растерянность и, может быть, даже неуверенность в своих силах.

Он впервые публично признал, что страна может потерять ключевого союзника, что в текущей ситуации означает полное поражение и на поле битвы, и хаос во власти. В первую очередь имеется в виду очередной дедлайн Трампа — требование к Киеву подписать подготовленный мирный план до 27 ноября. В противном случае поставки вооружений и разведданных вполне могут прекратиться. Далее была встреча со своей фракцией «Слуга народа».

Судя по утечкам, разговор был тяжелым. Глава государства, видимо, решил действовать жестко, пресекая всякую фронду. Сложно сейчас сказать, насколько это ему удалось. Собственно, окружение продолжает преподносить лидеру неприятные сюрпризы. Главный переговорщик, секретарь Совбеза Рустем Умеров, как неофициально сообщается, оказывается, участвовал в подготовке этого самого плана и даже в целом не возражал, тогда как для Зеленского документ выглядит неприемлемым по многим пунктам. Но это было бы еще полбеды — есть данные, что Умеров также серьезно замешан в так называемом деле Миндича.

К слову, план Трампа предусматривает президентские выборы через 100 дней после завершения боевых действий. Однако, как было сказано выше, списывать Зеленского политически все-таки рано. Дело в том, что 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Под давлением общественности, своих собственных сотрудников, а также Европы он скорректировал позицию. Мол, не нужно торопиться с выводами, нынешний мирный план — еще не окончательное предложение. За прошедшие три дня на Трампа удалось повлиять. И точно — в Женеве начались переговоры с участием госсекретаря Марко Рубио, европейских стран и, что особенно важно, главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого требовали уволить, но, как видно, не уволили. Более того, он продолжает курировать самое главное направление.

Что еще нужно особо подчеркнуть: консультации проводятся без участия России. Их смысл в том, чтобы найти компромисс между Украиной и ее союзниками — выступить с единых позиций.

Как бы то ни было, с поддержкой Европы Зеленский на коне. Кроме того, можно сказать с высокой долей уверенности, что есть прямые противоречия между Госдепом и институтом спецпредставителей президента Соединенных Штатов. При этом Рубио настроен более жестко в отношении РФ, нежели Украины: вспоминаем сорвавшийся саммит в Будапеште. В итоге Зеленский остается, несмотря на скандал. ЕС, да и США, по крайней мере, знают чего ждать от нынешнего лидера. Пусть они им недовольны, и, может быть, даже раздражены, но кто придет ему на смену, непонятно. Сейчас не то время, чтобы рисковать.

Собственно, если Владимир Александрович сумеет избежать всех этих дедлайнов и добиться изменения плана, он уже выиграл. Другой вопрос, удастся ли заключить мир. Если план претерпит серьезные изменения, вряд ли его примет Кремль. Как было неоднократно сказано ранее, Трамп может быть и рад уступить Москве, но он не всесилен. У него самого дома не все в порядке. Между тем 27 ноября уже совсем скоро, ждать осталось недолго. Чудеса иногда случаются, может быть, договориться и получится.

