В Удмуртии начали проверку возраста в магазинах через мессенджер Max

В Удмуртии стартовал пилотный проект по проверке возраста покупателей в розничных магазинах с использованием национального мессенджера Max. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании 24 ноября.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В пяти пилотных продуктовых супермаркетах начался пилотный проект по проверке возраста покупателя через MAX — вместо паспорта можно предъявить QR-код в мессенджере»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, госучреждения Удмуртии начали переводить внутренние коммуникации в Max в начале августа. По словам министра цифрового развития республики Михаила Фоминова, это делается для обеспечения надежного хранения и передачи данных. С сентября школьные чаты образовательных учреждений в республике в мессенджере «Сферум» начали переносить в Max. Эксперты считают, что главными сложностями при внедрении мессенджера станут завоевание доверия пользователей и противодействие хакерским атакам.

Подробнее о переходе госучреждений Удмуртии на национальный мессенджер «Ъ-Удмуртия» писал в материале «MAX-фактор».

Анастасия Лопатина