MAX-фактор

Госучреждения Удмуртии переходят на мессенджер Мах. Первыми на сервис переведут организации сферы образования и ЖКХ, а также МФЦ. Региональный кабмин и мэрия Ижевска уже перешли на национальный мессенджер. В республиканском минцифры и ЦУР заявляют о безопасности данных пользователя. Эксперты считают, что главными сложностями при внедрении мессенджера станут завоевание доверия пользователей и противодействие хакерским атакам.

Внедрение национального мессенджера Max в Удмуртии начнется с перевода на сервис МФЦ, сфер образования и ЖКХ, сообщили в администрации главы и правительства региона. Республиканский кабмин и мэрия Ижевска уже перешли на Max. По словам министра цифрового развития Удмуртии Михаила Фоминова, на отечественную платформу коммуникации организаций, в первую очередь государственных, переводят для «надежного хранения и передачи данных».

«Max представляет собой не просто мессенджер, а полноценную цифровую экосистему, направленную на обеспечение комфортной и безопасной цифровой жизни. <...> Этот процесс охватывает все регионы, и Удмуртия следует общему курсу. Ранее национальный мессенджер Max полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре “Госуслуг” с ФСБ»,— сообщил господин Фоминов.

Национальный мессенджер разработан дочерним предприятием холдинга VK «Коммуникационная платформа». Платформа была запущена в марте 2025 года. Решение о развитии Max как основного коммуникационного сервиса было утверждено председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Из релиза пресс-службы региональных властей следует, что в мессенджере доступны следующие возможности: отправка файлов до 4 ГБ, аудио- и видеозвонки при нестабильном интернете, групповые видеозвонки без ограничений по длительности и числу участников, групповые чаты, денежные переводы, интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0 и отечественные мини-приложения.

30 июня, в пресс-службе мессенджера сообщили, что в MAX зарегистрировался первый миллион пользователей. На платформе Google play зафиксировано свыше 1 млн скачиваний сервиса. Каналы СМИ и популярных авторов пока доступны в MAX только в тестовом режиме. На момент публикации в мессенджере были представлены свыше 80 официальных каналов от банков, федеральных СМИ и блогеров, подсчитал «Ъ-Удмуртия».

В будущем пользователям Max обещают возможность подключения к «Госуслугам» и использования цифровой подписи, цифровой ID для идентификации человека, а также образовательные сервисы.

Руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина в рамках круглого стола, организованного «Ъ-Удмуртия» и посвященного информационной безопасности, назвала заявления о возможных утечках данных в мессенджере дезинформацией, распространяемой конкурирующими компаниями. «Один из последних фейков, которые активно циркулируют в информационном поле, что органы безопасности не согласовали протоколы: в мессенджере общаться небезопасно и личные данные будут украдены»,— уточнила спикер. Руководитель ЦУР посоветовала жителям ориентироваться на данные официальных лиц и федеральных СМИ для получения достоверной информации о мессенджере.

Руководитель IT-компании Picom Григорий Коган считает, что вывод нового цифрового продукта на существующий рынок всегда сталкивается с необходимостью преодоления консерватизма и завоевания доверия пользователей.

«Продукт должен нарастить ресурс доверия или воспользоваться недоверием к конкурентам. Вспомним, как происходил скачкообразный прирост пользователей того же Telegram на фоне сообщений о проблемах с WhatsApp»,— отметил эксперт.

Кроме того, по словам господина Когана, новый мессенджер должен пройти отладку ошибок, оптимизацию функционала под запросы пользователей и формирование сопутствующей экосистемы, включая создание стикеров, обоев и иных решений индивидуализации.

«Должна накопиться критическая база пользователей, чтобы элементарно было с кем общаться. Так, чтобы новый пользователь, устанавливая мессенджер, сразу находил в нем нужные ему контакты»,— добавил руководитель Picom.

По мнению эксперта, у Мax потенциально есть шансы преодолеть консервативные установки пользователей, привыкших к другим мессенджерам. Среди преимуществ мессенджера он особо отметил эксклюзивный доступ к «Госуслугам» и ограничения, установленные для зарубежных аналогов.

«Плюс огромный информационный ресурс, который будет использован для его популяризации. Хотя, как мы уже видели с видеохостингами, и этого может оказаться недостаточно»,— уточнил господин Коган.

По мнению, эксперта наибольшие сложности у национального мессенджера возникнут с доверием, поскольку в ближайшее время можно ожидать, что сервис станет приоритетной целью для хакеров, а рядовые пользователи будут инициировать проверки сохранности своих данных.

«Max придется показать, чего он на самом деле стоит. Это главное, что зависит от него самого. На остальное будет влиять уровень его незаменимости при доступе к государственным сервисам и судьба других мессенджеров. При этом нельзя не отметить, что отсутствие сильных конкурентов отрицательно влияет на качество и скорость развития продуктов»,— заключил Григорий Коган.

Дмитрий Горбунов