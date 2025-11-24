Только часть выпускников медвузов обяжут отработать три года в системе ОМС

“Ъ” стали известны подробности закона об обязательном трудоустройстве выпускников медвузов. Согласно актам Минздрава, максимальный срок — три года работы под руководством врача-наставника — установлен лишь для некоторых медицинских специальностей. К ним относятся, например, несколько видов хирургии, онкология, а также неонатология.

В большинстве случаев выпускникам медвузов придется работать не так долго — а еще меньше тем, кто выбрал для обязательного трудоустройства сельскую местность, малые города или новые регионы. К примеру, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для каждой специальности срок работы с наставником будет вполовину меньше (но минимум один год).

От работы с наставником полностью освобождены фармацевты и специалисты ряда редких медицинских направлений. В частности, Минздрав не стал делать наставничество обязательным для направлений «гигиена питания», «гигиена труда», «организация санэпидслужбы», «авиационная и космическая медицина», «водолазная медицина».

Подробности — в материале «Ъ» «Врача три года ждать не будут».