«Трактор» покинул канадский хоккеист Крис Дригер
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покинул канадский хоккеист, вратарь Крис Дригер. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба ХК.
«В 23 матчах Дригер одержал восемь побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.05»,— прокомментировали в клубе.
Крис Дригер присоединился к «Трактору» в июне этого года.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее о своем уходе заявили главный тренер «Трактора» Бенуа Гру и тренер Марио Рише.