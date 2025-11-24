«Трактор» покинул канадский хоккеист Крис Дригер

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» покинул канадский хоккеист, вратарь Крис Дригер. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба ХК.

«В 23 матчах Дригер одержал восемь побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.05»,— прокомментировали в клубе.

Крис Дригер присоединился к «Трактору» в июне этого года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее о своем уходе заявили главный тренер «Трактора» Бенуа Гру и тренер Марио Рише.