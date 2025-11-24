На дороги Свердловской области вывели 214 единиц техники для борьбы с наледью

В Свердловской области за последние сутки на региональные дороги вывели 214 единиц техники для борьбы с наледью, передает региональный департамент информационной политики. Среди техники — 186 комбинированных дорожных машин, 14 автомобилей с отвалом, 8 автогрейдеров и 6 других машин.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Для обеспечения безопасности дорожного движения использовано свыше 4,8 тыс. тонн противогололедных материалов. Управление автомобильных дорог Свердловской области ведет круглосуточный мониторинг погодных условий и состояния дорожного полотна с помощью 59 метеопостов по всей области.

За прошедшие сутки управление автодорог выдало 10 предписаний подрядным организациям для устранения недостатков зимнего содержания на участках. При продолжении снегопадов и обледенения группировки дорожной техники будут усилены.

Днем 24 ноября в Свердловской области ожидаются слякоть, мокрый снег и дождь, а ночью температура воздуха опустится ниже 0° — это станет причиной обледенения дорог. В региональной Госавтоинспекции водителям и пешеходам советуют быть осторожными на дорогах.

Ирина Пичурина