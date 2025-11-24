Свердловчан предупредили об обледенении дорог

В Свердловской области днем ожидаются слякоть, мокрый снег и дождь, а ночью температура воздуха опустится ниже 0° — это станет причиной обледенения дорог, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и не прижиматься к соседним автомобилям, а также избегать обгонов, резких перестроений и поворотов. Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и прикрепить световозвращающие элементы на верхней одежде.

Напомним, 24 ноября в Екатеринбурге ночью прошел слабый снег, затем осадков не ожидается. Температура днем на уровне -1°. 25 ноября ночью погода будет без осадков, -4° ночью. Днем температура поднимется до +4°, ожидается дождь.

Ирина Пичурина