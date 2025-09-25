Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника

Швейцария утратила реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Переговоры сторон прошли в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

По словам Сергея Лаврова, недружественная политика швейцарских властей в отношении РФ не может не учитываться при выстраивании российской линии на этом направлении. Министр подчеркнул, что такие действия Конфедерации отражают потерю нейтралитета и исключают возможность Швейцарии быть беспристрастным посредником в конфликте на Украине.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Господин Лавров изложил российскую оценку причин «удручающего положения дел» в ОБСЕ и отметил деградацию ее роли в обеспечении безопасности и сотрудничества на международном уровне.

Накануне об отсутствии нейтралитета Швейцарии говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он упомянул Берн в контексте возможного места переговоров президентом РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Последний предлагал встретиться в Швейцарии, однако, по словам господина Пескова, эту страну рассматривать нельзя. Ни Швейцария, ни Австрия (второе предложение господина Зеленского) «де-факто не являются нейтральными странами для нас», убежден представитель российского президента.