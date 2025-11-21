Выдача автокредитов в Удмуртии выросла на 7,9% в октябре

2,61 тыс. автокредитов было выдано в Удмуртии в октябре, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 7,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общем по России количество выданных автокредитов составило 121,1 тыс. единиц, что на 1,4% меньше, чем в октябре 2024-го. Однако по сравнению с сентябрем 2025-го выдача автокредитов увеличилась на 2,8%.

Удмуртия заняла 15-е место среди регионов России по количеству выданных автокредитов в октябре. Данный рост обусловлен изменением структуры рынка в пользу более бюджетных автомобилей и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что банки продолжают повышать требования к качеству кредитных историй заемщиков, что также влияет на общий уровень выдачи автокредитов. Потенциальным заемщикам рекомендуется следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.

Анастасия Лопатина