Курорт Шерегеш планирует принять за сезон 1,65 млн туристов

В минувшие выходные был открыт горнолыжный сезон на курорте Шерегеш в Кемеровской области. По словам губернатора Ильи Середюка, в этом сезоне планируется увеличение турпотока.

«Мы не сомневаемся, что сезон будет удачным, уже в ноябре выпало рекордное количество снега, это знаменитый пухляк. В прошлом году фиксировали 1,3 млн туристов, в этом планируем не меньше 1,65 млн человек»,— процитировал губернатора сайт администрации правительства Кузбасса.

По данным властей региона, в этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию несколько новых объектов гостиничной инфраструктуры. В их числе апарт-комплекс «Шермонт» на 290 номеров в секторе F, гостиница на 15 номеров в секторе А и отель «Унзас-парк» на 37 номеров.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре в Кемеровской области приняли региональный комплексный план транспортного обслуживания населения на 2026-2030 годы. Он предполагает финансирование в 2030 году в объеме 25,13 млрд руб. строительства аэропортового комплекса в Шерегеше.

Валерий Лавский