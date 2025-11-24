Продажи электроники и бытовой техники в России снизились на 9% по итогам девяти месяцев

По итогам девяти месяцев продажи электроники и бытовой техники в России сократились на 9% год к году в денежном выражении, в натуральном рынок вырос на 1,7%, сообщил “Ъ” представитель «Марвел-Дистрибуции». Продажи смартфонов сократились в штуках на 19,7%, в деньгах — на 19,8%, крупной бытовой техники — на 4,2% в штуках и 8,5% в деньгах. При этом продажи компьютерной техники (ноутбуки и компьютеры) выросли на 2,5% в штуках, но в деньгах сократились на 6%.

Источник “Ъ” на рынке рассказал, что за девять месяцев рынок электроники «значительно снизился»: по основным категориям спад составил до 25% в штуках. Больше всего упали продажи смартфонов — на 20% по количеству и на 25% в деньгах, ноутбуков — на 15% в штуках и 20% в деньгах, а телевизоров — на 11% в штуках и 9% в деньгах. По его словам, продажи носимой электроники снизились на 11%.

