В Казахстане заработает дейтинг-сервис Twinby

Онлайн-сервис знакомств Twinby выходит на рынок Казахстана, сообщил “Ъ” представитель компании. Платформа планирует занять долю 15–20% местного рынка дейтинг-приложений.

Пользователям в Казахстане будут доступны те же функции, что и в России. На новом рынке сервис сфокусируется на концепции slow dating (медленные знакомства) и совместимости по ценностям. Сервис также будет интегрирован с казахстанской базой данных правоохранительных органов, и при наличии судимости в профиле пользователя будет появляться специальная отметка.

«Бюджет на запуск в Казахстане соизмерим с бюджетами выхода на рынок РФ, несмотря на меньшую его емкость»,— уточнил представитель сервиса, но не назвал конкретные цифры.

Казахстан стал второй страной присутствия Twinby после России, где проект был запущен в 2023 году. По данным компании на ноябрь, аудитория Twinby в России составляет 1,6 млн человек в месяц с ежедневным охватом около 500 тыс. пользователей. До конца года компания рассчитывает выйти в Армению, Белоруссию и Узбекистан.

