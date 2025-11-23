В Екатеринбурге ожидается дождь, а затем похолодание до отрицательных температур

В Екатеринбурге во вторник, 25 ноября, ожидается дождь. На следующий день температура опустится до отрицательных значений. Это следует из прогноза Уральского гидрометцентра.

В понедельник, 24 ноября, в Екатеринбурге ожидается слабый снег ночью, а затем — без осадков. Температура днем на уровне -1 градус.

25 ноября ночью погода будет без осадков, -4 градуса ночью. Днем температура поднимется до +4 градусов, ожидается дождь.

В ночь на 26 ноября вновь ожидаются отрицательные значения от около -2 градусов, днем — без осадков, температура ожидается на уровне 0 градусов.

Анна Капустина