Имущественный комплекс ЛЭМЗ в Петербурге продали на торгах за 1,2 млрд рублей

Принадлежавший обанкротившемуся ООО «УК "Ленинградский электромеханический завод"» (ЛЭМЗ) промышленный комплекс на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге продан за 1,2 млрд рублей в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имущественный комплекс ЛЭМЗ на Петергофском шоссе

Фото: citywalls.ru Имущественный комплекс ЛЭМЗ на Петергофском шоссе

Фото: citywalls.ru

«Ленинградский электромеханический завод» был основан в 1913 году и известен как старейший производитель электросчетчиков в России. В феврале 2020 года по заявлению ООО «Агроэкспорт» ввел в отношении завода процедуру наблюдения, в июле 2024 года компанию признали банкротом. Она задолжала кредиторам более 3,1 млрд рублей.

Объект включает 5,6 га земли и здания общей площадью 52 тыс. кв. м. В июле начальная цена составляла 1,5 млрд рублей, а к октябрю она постепенно снизилась на 300 млн рублей, после чего, по данным издания, был подписан договор купли-продажи.

Покупателем стало ООО «ЛэмзПромПарк», единственным владельцем которого является Евгений Савченко. Компания зарегистрирована в 2014 году на площадке предприятия. По данным Rusprofile, она специализируется на управлении недвижимостью, ее выручка в 2024 году составила 76 млн рублей, а прибыль — 37 млн рублей.

По мнению опрошенных изданием экспертов, комплекс — крупная промышленная площадка класса С с потенциалом для девелопмента. Данная локация подходит как для строительства новых промышленных площадей, так и для перевода под жилую застройку, отмечают они.

Сделка стала одной из крупнейших в сегменте промышленной недвижимости Петербурга в 2025 году.

Артемий Чулков