ТАСС: суд отменил домашний арест генералу Росгвардии Варенцову

Московский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения экс-главе департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаилу Варенцову. Он находился под домашним арестом по делу об ущербе на 350 млн руб. Суд назначил ему запрет определенных действий.

«Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения»,— сказал ТАСС представитель правоохранительных органов. Подробности о состоянии здоровья подсудимого не приводятся.

Другой фигурант, экс-начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» Николай Чепкасов остался под домашним арестом. Обоим продлили меру до 31 января 2026 года.

По версии следствия, фигуранты приняли от ведущего российского государственного «цифрового» предприятия — НИИ «Восход» — негодное программное обеспечение стоимостью 350 млн руб. По предъявленному обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), IT-специалистам Росгвардии грозит до десяти лет лишения свободы.

Подробности — в материале «Ъ» «В Росгвардии злоупотребили с цифрой».