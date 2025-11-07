В Росгвардии злоупотребили с цифрой

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух ключевых IT-специалистов Росгвардии (ФСВНГ) — Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, направив его материалы в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, фигуранты, занимавшие посты руководителей департамента цифрового развития и защиты информации и Главного центра информационных технологий (ГЦИТ), приняли от ведущего российского государственного «цифрового» предприятия — НИИ «Восход» — негодное программное обеспечение стоимостью 350 млн руб. За превышение должностных полномочий им грозит до десяти лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Варенцов

Фото: Росгвардия Михаил Варенцов

Фото: Росгвардия

Как сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, предварительное следствие по делу высокопоставленных росгвардейцев было завершено еще в середине сентября, а сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу»,— пояснили представители следствия. По предъявленному обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), ведущим IT-специалистам ФСВНГ грозит до десяти лет лишения свободы с возможными ограничениями в праве занимать руководящие должности, лишение звания и т. д.

О начале громкого расследования стало известно 20 марта этого года, когда был задержан глава центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов.

Подразделение, которым он руководил, ведет свою историю с 1973 года, когда была создана лаборатория автоматизации в количестве семи человек. На данный момент ГЦИТ Росгвардии занимается эксплуатацией и развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, им осуществляется деятельность по ряду других направлений: организация централизованной обработки данных, информационная безопасность, обеспечение технической защиты информации, организация межведомственного электронного взаимодействия и импортозамещение программного обеспечения. Специалисты центра также занимаются разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем и автоматизацией предоставления госуслуг со стороны ведомства. В рамках подразделения действует и удостоверяющий центр ФСВНГ.

Господин Чепкасов по ходатайству следователей ГВСУ СКР был арестован 235-м гарнизонным военным судом. А спустя всего месяц, 22 апреля, также был отправлен в СИЗО другой видный айтишник Росгвардии в звании генерал-майора — глава департамента цифрового развития и защиты информации ведомства, выходец из МВД Михаил Варенцов.

«Следствием установлено, что в 2019–2020 годах государственным заказчиком в виде Росгвардии с научно-исследовательским институтом “Восход” заключены три многомиллионных контракта по разработке специального программного обеспечения для обработки информации»,— рассказали «Ъ» в ГВСУ СКР. Сделано это было в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Обязанности по контролю за выполнением госконтрактов были возложены на руководителей IT-подразделений Росгвардии Варенцова и Чепкасова. Стоит отметить, что ФГАУ НИИ «Восход» входит в сотню крупнейших российских «цифровых» предприятий. Структурой, подведомственной Минцифры, были успешно разработаны и внедрены ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие» и проч.

Между тем, как считают в ГВСУ СКР, разработанное для Росгвардии программное обеспечение не соответствовало прописанным в госконтрактах требованиям. Однако Михаил Варенцов и Николай Чепкасов в 2021–2023 годах, «превысив свои должностные полномочия, организовали его приемку и оплату». В результате условия контрактов выполнены не были, а государство понесло ущерб на более чем 350 млн руб. Как отмечают представители следствия, в рамках уголовного дела на имущество фигурантов расследования был наложен арест, чтобы обратить на него взыскание в случае назначения им штрафов или предъявления исков о возмещении причиненного действиями вреда.

Сергей Сергеев