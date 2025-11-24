Дэн Голян возглавил работающую в Туве компанию «Лунсин»

Новым гендиректором китайской компании «Лунсин», разрабатывающей в Республике Тыва Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение, назначен Дэн Голян. В конце минувшей недели прошла его встреча с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

«Руководство предприятия выразило готовность продолжить активное взаимодействие c властями региона, обеспечив выполнение обязательств перед сотрудниками и сохранение реальных преимуществ для местных жителей»,— говорится в сообщении республиканского правительства по итогам встречи.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее руководство ООО «Лунсин» собиралось 1 июня 2025 года остановить производство. Причиной был назван вызванный санкциями отказ китайских банков работать с российскими финансовыми компаниями. Но после переговоров с российской стороной компания продолжила работу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года ООО «Лунсин» показало выручку в 19,72 млрд руб., чистую прибыль — 10,22 млрд руб. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Тувы. Ранее ООО «Лунсин» возглавлял Ли Кайвэнь.

