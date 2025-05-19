Китайские владельцы «Лунсин» приняли решение продолжить работу ГОКа в Туве

Владельцы ООО «Лунсин», которому принадлежит горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Кызыл-Таштыгском месторождении полиметаллических руд в Туве, приняли решение о продолжении работы предприятия. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг по итогам рабочей встречи с руководством корпорации «Цзыцзинь майнинг».

«Президент и вице-председатель совета директоров “Цзыцзинь майнинг” Цзоу Лайчан лично прибыл в Туву, чтобы выразить официальную позицию корпорации. Он сообщил о принятии общего и единственного решения о том, что компания “Лунсин” должна стабильно и беспрерывно работать»,— отметил руководитель российского региона в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее руководство «Лунсин» собиралось 1 июня остановить производство. Причиной был назван вызванный санкциями отказ китайских банков работать с российскими финансовыми компаниями.

«Лунсин» разрабатывает Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение с лицензией до 1 мая 2031 года. «Планируемый объем добычи составляет 1 млн т ежегодно»,— говорится на ее сайте. На предприятии работает 1,2 тыс. человек.

Валерий Лавский