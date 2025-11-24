ЦБ предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Как узнал «Ъ», глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты.

В письме, которое есть в распоряжении «Ъ», госпожа Набиуллина предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. В качестве дополнительного контролера она предложила подключить к процессу Федеральную антимонопольную службу.

Кроме того, глава ЦБ настаивает на запрете продаж на маркетплейсах продуктов дочерних банков. По ее мнению, они «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Ранее Банк России поддержал крупные банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, которые те предоставляют и покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. Представители онлайн-площадок настаивают на том, что таким образом банки пытаются уничтожить конкуренцию.

