В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за снега и гололеда

С 9:00 до 19:00 в понедельник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге объявляется «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Росгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Ожидаются сильный снег, обледенение, гололедно-изморозевые отложения. Местами отложения мокрого снега»,— говорится в сообщении.

В Смольном призвали соблюдать особую осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в МЧС предупредили жителей Петербурга и Ленобласти о сложной обстановке на дорогах 24 ноября.

Артемий Чулков