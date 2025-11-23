Жителей Петербурга и области предупредили о сложной обстановке на дорогах 24 ноября
В понедельник, 24 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга ожидают сложную обстановку из-за ухудшения погодных условий, сообщили в региональном ГУ МЧС. Аналогичное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области.
В городе и области ожидается мокрый снег, местами сильный, заявили в городском и областном управлениях со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 24 ноября в городе будет гололедица, столбики термометров в течение суток покажут 0…-2 градуса. В Ленинградской области, по данным МЧС, -1...-6 градусов.