Жителей Петербурга и области предупредили о сложной обстановке на дорогах 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, на дорогах Санкт-Петербурга ожидают сложную обстановку из-за ухудшения погодных условий, сообщили в региональном ГУ МЧС. Аналогичное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области.

В городе и области ожидается мокрый снег, местами сильный, заявили в городском и областном управлениях со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 24 ноября в городе будет гололедица, столбики термометров в течение суток покажут 0…-2 градуса. В Ленинградской области, по данным МЧС, -1...-6 градусов.

