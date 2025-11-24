Английский «Тоттенхэм» готов заплатить за грузинского форварда Микаутадзе €50 млн

Футбольный клуб английской премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» готов выкупить у испанского «Вильярреала» форварда сборной Грузии Георгия Микаутадзе за €50млн, сообщает ресурс Fichajes.

Сейчас Микаутадзе играет в испанской «Ла Лиге» за «Вильярреал», который выкупил 25-летнего футболиста у французского «Лиона» летом текущего года за €36 млн. €5 млн были предоставлены в качестве бонуса. По данным европейских ресурсов, английский клуб следит за Микаутадзе с лета, рассчитывая с его помощью усилить линию нападения.

За несколько месяцев после трансфера Микаутадзе забил четыре мяча в 12 матчах «Вильярреала». В прошлом сезоне, выступая за «Лион», Микаутадзе забил в 47 матчах 17 голов и выдал 11 голевых передач. На Евро-2024 форвард сборной Грузии забил в четырех матчах три гола, войдя тем самым в шестерку лучших голеадоров европейского чемпионата.

Fichajes предполагает, что переход Микаутадзе из Испании в Англию может состояться уже в январе во время так называемого «трансферного окна».

Георгий Двали, Тбилиси