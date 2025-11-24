Суд отменил оправдательный приговор экс-главе омского цирка

Омский областной суд по требованию прокуратуры отменил оправдательный приговор бывшему директору Омского государственного цирка Елене Агафоновой. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», суд оправдал Елену Агафонову в августе этого года, сняв с нее обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Бывшую главу цирка оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления».

По версии следствия, с января 2014-го по октябрь 2021 года фигурантка дела заключила договоры аренды автомашин, в которых одной из сторон выступала она сама и ее муж. Руководитель учреждения оформила в аренду собственную Toyota Camry и пикап Niva, который принадлежит ее супругу, считают правоохранители.

Кроме того, по данным следствия, Елена Агафонова якобы фиктивно трудоустроила в цирк двух работников, один из которых являлся ее бывшим мужем. Фактически дворник и инженер-электрик свои должностные обязанности не выполняли, зарплату не получали, однако при этом им шел трудовой стаж и начислялись пенсионные выплаты. Полученные средства, по данным следствия, глава цирка передавала другим сотрудникам организации. Суммарный ущерб оценивается в 4,5 млн руб. На следствии и в судебном процессе Елена Агафонова отрицала свою вину.

Александра Стрелкова