Суд оправдал бывшего директора цирка Омска по делу о растрате

В Омске вынесли оправдательный приговор бывшему директоре местного цирка Елене Агафоновой, сняв с нее обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Экс-главу цирка оправдали с формулировкой «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления» и признали право на реабилитацию, рассказали «Ъ-Сибирь» в объединенной пресс-службе судов Омской области. Кроме того, суд отказал в удовлетворении иска ФКП «Российская государственная цирковая компания» к Елене Агафоновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Елена Агафонова, которая возглавляла омский цирк с 2010-го по 2021 год, обвинялась следствием в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате в особо крупном размере. В судебных прениях прокуратура запросила для нее пять лет колонии и штраф в размере 500 тыс. руб.

В деле указывается, что директор цирка незаконно, по версии следствия, заключила договоры аренды автомашин, в которых одной из сторон выступала она сама и ее муж. Руководитель учреждения оформила аренду собственной Toyota Camry и пикапа Niva, который принадлежит ее супругу, говорится в материалах дела.

Кроме того, по данным следствия, директор якобы фиктивно трудоустроила в цирк двух работников, один из которых являлся ее бывшим мужем. Фактически дворник и инженер-электрик свои должностные обязанности не выполняли, зарплату не получали, однако при этом им шел трудовой стаж и начислялись пенсионные выплаты. Жалованием, уверены правоохранители, распоряжалась обвиняемая, передавая деньги другим сотрудникам организации. Предполагаемый ущерб составил около 4,5 млн руб. На следствии и судебном процессе Елена Агафонова отрицала причастность к инкриминируемым преступлениям.

Илья Николаев