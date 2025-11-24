FT: ЕС готовится к возможному прекращению поддержки Киева со стороны США

Власти Евросоюза не исключают, что в случае проблем с урегулированием конфликта на Украине США могут лишить Киев поддержки, пишет Financial Times (ЕС) со ссылкой на европейского чиновника.

По словам собеседника газеты, ЕС допускает, что президент США Дональд Трамп может пойти на такой шаг «в порыве разочарования». «Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию»,— сказал он.

23 ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины по поводу мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В совместном заявлении стороны сообщили, что на встрече они «доработали» текст возможного соглашения.