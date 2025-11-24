Премьер Китая пообещал расширить доступ на рынок страны итальянских компаний

Глава Госсовета КНР Ли Цян во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обязался расширить доступ итальянских компаний на китайский рынок посредством выставок и других платформ. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Встреча прошла на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

Ли Цян отметил, что власти Китая поощряют выход итальянских компаний на рынки страны через такие платформы, как Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS), Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров (CICPE) и Китайская международная выставка по стимулированию цепочек поставок (CISCE). Объем сделок только на выставке CIIE в 2025 году превысил $83 млрд.

Пекин, в свою очередь, ожидает, что в Италии будет создана справедливая, прозрачная и недискриминационная деловая среда для китайских инвесторов.

Эрнест Филипповский