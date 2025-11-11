Объем сделок на выставке CIIE в Шанхае превысил $83 млрд

В Китае подводят итоги завершившейся в понедельник восьмой Китайской международной ярмарки импорта (CIIE). В этом году на CIIE заключены предварительные договоры со сроком действия в один год на общую сумму $83,49 млрд, что на 4,4% превосходит объем сделок прошлогоднего мероприятия и является новым рекордом, сообщает «Синьхуа». Ярмарка проходила 5—10 ноября.

По данным Бюро CIIE, рекордными также стали площадь деловой экспозиции (свыше 367 тыс. кв. м) и число участников — 4108 компаний из 138 стран и регионов. При этом 180 компаний участвовали во всех восьми выставках с момента учреждения ярмарки. Прибыло 43 торговые делегации, число зарегистрированных персон превысило 460 тыс., что на 7% больше, чем годом ранее.

По словам замминистра коммерции КНР Шэн Цюпина, Китай на протяжении 16 лет сохраняет статус второго по величине импортного рынка в мире. В 2021—2025 годах объем импорта товаров и услуг превысил $15 трлн.

CIIE проводится ежегодно с 2018 года. Одна из целей проведения — показать всему миру курс КНР на выравнивание ориентированной на экспорт экономики в сторону более сбалансированного ведения международной торговли. Данный курс предполагает наращивание импорта. Как сообщается, уже идет подготовка к девятой CIIE, забронировано более 80 тыс. кв. м площади деловой экспозиции.

Эрнест Филипповский