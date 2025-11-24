СКР начал проверку после массового отравления студентов в Москве

Управление СКР по Москве начало доследственную проверку после массового отравления студентов в московском Центральном университете. Ранее прокуратура сообщала, что в больницы с симптомами отравления доставлены как минимум девять человек.

Как уточнила пресс-служба СКР, в числе отравившихся есть несовершеннолетние. Доследственная проверка проходит по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Департамент здравоохранения Москвы сообщал, что студенты обратились к врачам с признаками отравления после олимпиады. По информации «Известий», участников мероприятия кормили макаронами по-флотски. СКР уточнило, что организацией питания в учебном заведении занималась коммерческая организация.