Около 10 студентов отравились на мероприятии в московском вузе

Не менее девяти несовершеннолетних студентов московского Центрального университета доставлены в медучреждения с симптомами отравления. Еще несколько учащихся обратились за медицинской помощью сами. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили ТАСС, что инцидент произошел во время олимпиады. По информации источника «Известий», отравились 17 студентов. Они ели макароны по-флотски.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, передает «РИА Новости». Управление СКР по Москве проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осматривают здание университета. По предварительным данным, организацией питания в вузе занималась коммерческая организация.