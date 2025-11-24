Аэропорты Пензы и Тамбова приостановили работу

В аэропортах Пензы и Тамбова для обеспечения безопасности полетов введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее власти Пензенской области объявили об угрозе атаки БПЛА в регионе. Аналогичное предупреждение действует в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Липецке, а также в Воронежской области.

Минобороны России заявляло, что с 13:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 26 беспилотников над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом, шесть — над Белгородской областью.