Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ над территорией России за день

Средства ПВО России уничтожили 40 беспилотников ВСУ с 13:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — 26 БПЛА — сбито над акваторией Черного моря. Еще восемь дронов уничтожено над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Муром в результате падения БПЛА на автомобиль женщина получила баротравму и осколочные ранения головы. Пострадавшая госпитализирована.