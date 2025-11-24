Власти Якутии опровергли отставку главы региона Айсена Николаева

Администрация Якутии опровергла отставку главы республики Айсена Николаева. Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что президент Владимир Путин отправил господина Николаева в отставку.

«Информация является недостоверной. Просим доверять только проверенным источникам информации»,— написано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале администрации Якутии.

В публикациях, которые распространились в соцсетях, было написано, что главой Якутии якобы стал компании АЛРОСА Павел Маринычев. Пресс-служба АЛРОСА позднее сообщила, что господин Маринычев продолжает работать на должности главы алмазодобывающей компании.