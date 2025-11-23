Axios: США обвинили Украину в организации негативной утечки мирного плана

Американские чиновники на переговорах с представителями Украины в Женеве обвинили Киев в организации утечки «негативных подробностей» мирного плана, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Как написал господин Равид в соцсети X, украинская сторона согласилась сделать «позитивное заявление от имени одного из своих переговорщиков, чтобы разрядить обстановку». В публикации также указано, что на переговорах Украина настаивала на корректировке некоторых пунктов мирного плана, разработанного США. По словам источников, американская сторона согласилась сделать это.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Женеве заявил, что встреча стала самой результативной за последнее время. По его словам, обсуждение мирного плана идет в том числе при участии ЕС и НАТО. Господин Рубио добавил, что Вашингтон разрабатывал документ «с пониманием позиции России». Москве только предстоит высказать свою позицию по поводу предложенных условий урегулирования, уточнил он.