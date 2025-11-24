«Приоритет 2030» — крупнейшая в России госпрограмма поддержки университетов, реализуемая с 2021 года

Изначально целью программы было формирование в регионах к 2030 году более 100 потенциальных центров научно-технологического и социально-экономического развития. В 2024 году Владимир Путин поручил продлить финансирование программы до 2030 года, а основной задачей программы стало «обеспечение вклада российских университетов в достижение национальных целей развития России и ее технологического лидерства».

С 2021 по 2024 год финансирование программы составило 304,4 млрд руб. Гранты из федерального бюджета на общую сумму 113,6 млрд руб. получили более 140 высших учебных заведений. Еще 190,8 млрд руб. было привлечено из других источников (например, бизнеса или региональных бюджетов). В 2025 году размер господдержки составил 30,3 млрд руб., из других источников по итогам первого полугодия было получено 25,9 млрд руб.

Полина Ячменникова