Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира

Российские шахматистки завоевали золото командного чемпионата мира, который проходил в испанском городе Линарес. В финале, состоявшем из двух матчей, они оказались сильнее сборной Азербайджана.

В первом матче финала, который завершился со счетом 3:1, Александра Горячкина и Полина Шувалова одержали победы, а Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина сыграли с оппонентками вничью. Второй матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Единственная результативная партия оказалась на счету Гарифуллиной.

Россиянки стали трехкратными победительницами женского командного чемпионата мира. Ранее они выигрывали это состязание в 2017 и 2021 годах. На прошлом турнире они не выступали, а в этом году были представлены в нейтральном статусе. Больше всего побед на соревновании у китаянок. Они брали золото четыре раза: в 2007, 2009, 2011 и 2019 годах.

Арнольд Кабанов