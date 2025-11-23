Ярославский «Шинник» сыграл вничью с «Соколом» в 20-м туре Первой лиги

Ярославский ФК «Шинник» сыграл вничью с саратовским «Соколом». Матч 20-го тура Первой лиги прошел 23 ноября на стадионе «Шинник» в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Наставник ярославской команды Артем Булойчик в ходе послематчевой пресс-конференции поблагодарил своих игроков за отдачу на матче.

«Очки — это всегда очень важно, поэтому ребятам спасибо. Матч такой, какой он получился. Соперник вязкий, сложная в целом игра. В сегодняшней игре у нас были шикарнейшие эпизоды, однако вратарь соперника выручил. Другой вопрос, мы еще должны понимать, что ноябрь месяц: мяч холодный, мышцы остывают, и игрокам чуть сложнее их чувствовать»,— сказал главный тренер.

Матч 21-го тура для «Шинника» состоится на выезде 28 ноября. Черно-синие сыграют с «Черноморцем». По данным на вечер 23 ноября ярославская команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Алла Чижова