Баста, Вячеслав Бутусов и Саша Малой

В Ярославле на неделе с 24 по 30 ноября на концертных площадках выступят Баста, Renaissance Cellos с рок-хитами, стендап-комик Саша Малой, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius. Также состоятся концерт, посвященный Майе Плисецкой, спектакль про Фаину Раневскую и постановка с участием Марии Ароновой. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Баста (Василий Вакуленко)

Концерты

25 ноября во Дворце молодежи прозвучат мировые рок-хиты на виолончелях от проекта Renaissance Cellos. В программе: Metallica, AC/DC, Queen, The Rolling Stones, Kiss, Nirvana, Scorpions, Imagine Dragons, Linkin Park. Исполнят хиты Алексей Зленко, Екатерина Модина, Анна Зарубина, Григорий Горячев (все виолончель), Анастасия Гончарова (фортепиано), Максим Баженов (барабаны), Антон Лукьянчук (ударные). Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,1 тыс. руб.

25 ноября в концертном зале им. Собинова пройдет концерт к 100-летию Майи Плисецкой «Жизнь – это танец, и вы сами выбираете музыку…». Маэстро испанской гитары Оскар Гузман и коллективы фламенко «Baile de Flores» и цыганского танца «Sarima» подарят гостям вечер, наполненный страстью и эмоциями. Прозвучат произведения Сабикаса, Пако де Лусия, Оскара Гузмана. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 300 руб.

26 ноября в КЗЦ «Миллениум» состоится мультимедийный концерт «Гарри Поттер и СимфоМультимедия» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией. В программе музыка из знаменитой франшизы. Зрители смогут погрузиться в атмосферу мира волшебников, вместе с героями фильма побывать на платформе 9 и 3/4, сыграть в шахматы, побороться за золотой снитч. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб.

27 ноября на «Арене-2000» выступит Баста. Рэпер исполнит такие хиты как «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Ты была права». Начало в 20:00, стоимость билетов — от 5,3 тыс. руб.

29 ноября в Центре современного искусства «Дом Муз» пройдет концерт-беседа «Джаз — вчера, сегодня, завтра…». Выступят Вадим Майнугин & Co, Григорий Мальян (контрабас, Москва). Начало в 17:30, стоимость билетов — 1,7 тыс. руб.

29 ноября во Дворце молодежи со своим стендапом выступит Саша Малой — комик, участник YouTube-шоу «Самый умный комик», «Разгоны», «Книжный клуб» и других. Юмор комика характеризуется экспрессивностью и искренностью. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб.

30 ноября в КЗЦ «Миллениум» выступит Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius. Музыканты исполнят ретроспективную программу, включающую композиции группы разных периодов. Организаторы обещают мультимедийное шоу и эффектную сценографию. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 6,5 тыс. руб.

Вячеслав Бутусов

В Ярославском цирке последнюю неделю показывают шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». В проекте принимают участие более 100 артистов российского цирка, исполнители рекордных трюков и мастера оригинального жанра. В программе — единственная в мире «Групповая трансформация «Фаберже». Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб. Шоу запланированы на 27, 28, 29 и 30 ноября.

Фестивали и праздники

В Казармах продолжается Ярославский рок-фестиваль. 28 ноября выступят группы «СТОЛЫ», «Ноль Эмоций», «ЧЕРНЫЙ СОКОЛ», «СортирОffка», IPRITT, 29 ноября — «Мюллер БНД», «Вершина пропасти», La Frombola, «АПЕЙРОН», longlong, «Лонги». Начало концертов в 19:00, стоимость билетов — 600 руб.

29 ноября в Ярославском музее-заповеднике состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню матери. Посетители узнают о материнстве в мире животных на семейном занятии Натальи Перфильевой «Самая заботливая мама» (11:00), познакомятся с мамами знаменитых земляков на авторской экскурсии Алины Горевой (12:00), а также прогуляются по дореволюционной ярмарке вместе с Ириной Терешковой в рамках экскурсии «Подарок для мамы: прогулка по ярмарке XIX века» (13:00). Стоимость билетов на каждое мероприятие — 190 руб.

Ярославский музей-заповедник

Завершится празднование в доме-музее Леонида Собинова концертом «Мой гений, мой ангел, мой друг – моя мама», посвященном 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Посетители услышат знакомые музыкальные композиции, наиболее полно раскрывающие главную тему мероприятия — любовь к матери. Начало в 15:00, стоимость билетов — 170 руб.

Спектакли

25 ноября в КЗЦ «Миллениум» зрители смогут посмотреть спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» от содружества актеров Санкт-Петербургских театров. Главным героем является не только Фаина Раневская, но и ее неповторимый юмор, не придуманный авторами или актерами, а подлинный юмор, взятый из воспоминаний людей, знавших ее, и из книг о ней. В роли Раневской — заслуженная артистка России Елена Липец (Российский Академический Александринский театр). Начало в 19:00, стоимость — от 1,1 тыс. руб.

28 ноября в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль «Маленькие комедии». В постановке задействованы актеры Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако. В основу спектакля легли произведения Антона Чехова «Медведь» (про молодую вдову, ожидающую принца, а встречающая женоненавистника) и «Предложение» (про трепетного помещика, собирающегося сделать предложение соседке). Стоимость билетов — от 3,3 тыс. руб., начало в 19:00.

Мария Аронова

30 ноября в библиотеке им. Некрасова покажут спектакль «Помни войну» по пьесе Юрия Визбора «Березовая ветка». Главная тема спектакля – послевоенные судьбы людей, чье детство и юность пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны. Начало в 15:00, вход свободный.

Выставки и встречи

В Мемориальном доме-музее Л. В. Собинова открылась выставка «Музыка эпохи», посвященная композитору Вениамину Баснеру. На выставке представлены фотографии и документы 1930-1940-х годов, когда будущий композитор был учеником ярославской детской музыкальной школы им. Л. В. Собинова и собиновского музыкального училища, а также некоторые личные вещи Баснера: метроном, галстук и даже дирижерская палочка. Представлена и пластинка с автографом, которую господин Баснер сам передал в музей.

В Ярославском художественном музее (ЯХМ) начала работу выставка «Магия пространства. Евгений Орлов». Творчество Евгения Орлова с юности было подчинено строгому логическому мышлению, которое было заложено в период занятий в физико-математической школе. Пластические и цветовые особенности живописных полотен позволяют зрителю погрузиться в свой ассоциативный мир. Стоимость билета — 80 руб.

27 ноября в Губернаторском доме ЯХМ на выставке «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские» состоится арт-медиация. Арт-медиация подразумевает активное участие публики в обсуждении, в ходе которого медиатор вместе с участниками рассматривает разные трактовки и формирует более глубокое представление о произведении. Начало в 16:30, стоимость билетов — 500 руб.

Последнюю неделю работает выставка в Городском выставочном зале имени Н.А. Нужина «Леонид и Лиза Малафеевские. Графика. Ювелирный дизайн». Она посвящена памяти народного художника РФ Леонида Малафеевского, ушедшего из жизни 21 октября в момент подготовки выставки. Представлено 50 произведений черно-белой и цветной графики. Произведения дополняют предметы ювелирного дизайна Лизы Малафеевской. Стоимость билетов — 50-100 руб.

Кино

В кинотеатрах вышел фильм «Маша и медведи» — комедия с элементами фэнтези по мотивам известных сказок. Девочке Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие девочке предстоит объединить силы с тремя медведями.

Премьера фильма "Авиатор"

В прокат вышел фантастический фильм Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор». В центре сюжета оказывается советский летчик, который пробуждается после криогенной заморозки в 2026 году. Это кинолента о любви, бессмертии и техническом прорыве. В главных ролях Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Константин Хабенский и Дарья Кухарских.

